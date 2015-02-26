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“مميش” يبدأ جولة أوروبية للدعوة للاستثمار في مصر

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“مميش” يبدأ جولة أوروبية للدعوة للاستثمار في مصر “مميش” يبدأ جولة أوروبية للدعوة للاستثمار في مصر

الفريق مهاب مميش

 

يتوجه الفريق مهاب مميش، اليوم الخميس، إلى إيطاليا في جولة أوروبية تتضمن زيارات أخرى لكل من بريطانيا وفرنسا بهدف الدعوة للإستثمار في والمشاركة في عدة مؤتمرات عالمية وذلك في الفترة من 26/2/2015 حتى 6/3/2015.

ويبدأ الفريق زيارته إلى إيطاليا وذلك للمشاركة في مؤتمر “مصر في مرحلة وسط بين التحديات القديمة والفرص الجديدة ” والذي ينظمه المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية في ميلانو بحضور السيد أشرف سالم وزير الاستثمار.

ويتوجه إلى العاصمة الريطانية لندن لحضور جلسات العمل التي سيتم عقدها لبحث الترتيبات الجارية حاليا لعرض مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والتي تنظمها دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية استعداداً للمؤتمر الاقتصادي المزمع عقده خلال شهر مارس القادم بمشيئة الله في مدينة شرم الشيخ.

وفي ختام جولته، يتوجه الفريق مميش إلى باريس للمشاركة في الندوة الموسعة التي تنظمها الأكاديمية الفرنسية ( مؤسسة سينييه بوليناك) وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية بباريس والمسشارة الثقافية للسفارة المصرية في فرنسا.

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