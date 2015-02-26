رئيس محكمة إسكندرية الاقتصادية: مؤتمر المناخ القضائى خطوة لتسريع الإجراءات

قال المستشار حاتم جعفر المتحدث الرسمى لمؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، ورئيس محكمة إسكندرية الاقتصادية، إن المؤتمر خطوة نحو زيادة سرعة إجراءات التقاضى ولتحقيق مناخ أكثر دعماً وأمناً للاستثمار، وفى سبيل ذلك تم توجيه الدعوة الى عدد من الدول العربية و الأجنبية.

وأشار جعفر الى أن فعاليات المؤتمر تدور بحضور وفود قضائية و قانونية و اقتصادية من العديد من الدول العربية وهى المغرب و تونس ولبنان وسلطنة عمان والإمارات و البحرين والكويت وكندا و فرنسا و ألمانيا بالاضافة الى العديد من الشركاء المعنيين من المنظمات العالمية و العربية التى تم توجيه الدعوة لها ومن بينها مركز البحوث القضائية والقانونية بجامعة الدول العربية و الاتحاد العام للغرف التجارية العربية والاسلامية.

كما تم توجيه الدعوة الى جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية التى تدعم مصر فى تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية سعياً الى تحقيق الهدف المرجو من الاقتصاد القومى المصرى.