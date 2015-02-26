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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان المنشية وسط الإسكندرية

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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان المنشية وسط الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان المنشية وسط الإسكندرية
شنت محافظة الإسكندرية من خلال إدارة المرافق، بقيادة العميد محسن إبراهيم، مدير إدارة المرافق حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات المرورية بميدان المنشية (ميدان عرابى) وشارع النصر أمام باب عشرة جمارك المنطقة السياحية، وميدان سوق “الميدان“.

وقامت الحملة بالمرور على الميادين الهامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس حرصا على صحة الطلاب وسير العملية التعليمية.
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