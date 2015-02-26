توقيع بروتوكول بين محافظة كفر الشيخ وجامعة الأزهر لتنظيم قوافل طبية بالقرى

أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر، لتنظيم قوافل طبية، تضم كبار أساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر للكشف الطبى وصرف العلاج اللازم لمواطنى القرى بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المحافظ، فى اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أن البروتوكول يشمل تحويل الحالات المرضية الحرجة التى يصعب علاجها فى المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة إلى مستشفى الأزهر الجامعى للعلاج.

من ناحية أخرى، قال المحافظ، إن جامعة 6أكتوبر أرسلت له تهنئة فاستغلها بطلب لإبرام برتوكول تعاون معهم، لتوفير أطراف صناعية للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.