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وفد من بنك الطعام المصرى يصل الوادى الجديد لدعم القرى الفقيرة

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وفد من بنك الطعام المصرى يصل الوادى الجديد لدعم القرى الفقيرة وفد من بنك الطعام المصرى يصل الوادى الجديد لدعم القرى الفقيرة
بحث اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مع وفد مؤسسة بنك الطعام المصرى، الإجراءات الخاصة ببدء المشروع العملاق بالمحافظة، الذى يستهدف تطوير عدد من قرى المحافظة لإحداث تغيير وتمكين إيجابى فى حياة سكان تلك القرى.

وتم عرض احتياجات المحافظة لتطوير القرى، كما تم عرض إنجازات المشروع العملاق، الذى تم من خلاله تطوير عدد 23 قرية من ضمن 100 قرية على مدار 10 سنين.

وأكدت عقل مدير إدارة المشروع أنه سوف يتم اختيار القرى بناء على احتياجاتها ومطالبها الأساسية لتطوير وتحسين الخدمات بتلك القرى، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع المحافظة قريبًا لتنفيذ هذا المشروع.

وأوضحت أن أنشطة المشروع بتلك القرى ستشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيزات للمدارس والوحدات الصحية والبيطرية بالقرى والمناطق المستهدفة، وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية من توصيل مياه ورصف طرق وإنارة بجانب الاهتمام بالعنصر البشرى من حيث تدريب مهنى وحرفى وإدارى للشباب بجانب حملات التوعية المختلفة والقوافل الطبية وقوافل الخير.

وأكد المحافظ ، أنه قد آن الآوان لتضافر جميع الجهود للقضاء على الفقر وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين، مشددا على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من القطاع الخاص مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطوير وتحسين الحياة فى القرى الأكثر احتياجا فى مجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية، وإزالة معوقات تنفيذ خطط ومشروعات التنمية.

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مصر 365

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