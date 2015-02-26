محافظ الشرقية يخاطب "الصحة" لتوفير علاج مرضى الفشل الكلوى

كلف الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة مخاطبة المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة ومستشفى الأحرار بالزقازيق لسرعة إرسال قرارات العلاج الخاصة بعقار (الإيبو) الخاص بمرضى الغسيل الكلوى بأبو حماد بعد شكوى الأطباء المتخصصين من بطء قرارات اللجان المشكلة لإصدار الموافقة على العلاج.

جاء ذلك فى زيارة مفاجئة لمستشفى أبو حماد المركزى تفقد فيها المحافظ أقسام ( وحدة مناظير الجهاز الهضمى – العناية المركزة – قسم الغسيل الكلوى – حضانات )، واستمع لشكوى المرضى.