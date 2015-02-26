دمياط تشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

قال بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط اليوم الخميس بأنه بناءً على توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، حضر اللواء الهامى عارف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط مؤتمر القاهرة الاقتصادى الداعم لشرم الشيخ الذى عقد بمركز اعداد القادة بوزارة الشباب والرياضة أمس الأربعاء بمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.

وشرح اللواء إلهامى عارف سكرتير عام مساعد محافظة دمياط المشروعين الذين سيتم طرحهما فى المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى شهر مارس بشرم الشيخ، حيث ناقش مشروعى استكمال فندق اللسان برأس البر ومشروع ميناء الصيد الدولى شرق مدينة عزبة البرج على ساحل البحر المتوسط.

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