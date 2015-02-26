فصل نجل طلعت عفيفى وزير أوقاف "الإخوان" من الوزارة لتجاوز مدة الغياب

أصدر الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، ومدير مديرية القاهرة، قرارًا بفصل الشيخ محمد الغزالى، نجل وزير الأوقاف الأسبق وقت حُكْم الإخوان طلعت عفيفى، وهو إمام بمسجد الزمالك.

وأوضح طايع فى قرار الفصل أن نجل وزير الأوقاف تجاوز مدة الغياب القانونية، بجانب أنه تخلف عن العمل بالمسجد لأكثر من 3 أشهر، بدون إذن أو تصريح أو إجراء قانونى بذلك.

كان طلعت عفيفى والد الإمام المفصول كان وزيرا للأوقاف فى عهد الإخوان بحكومة الدكتور هشام قنديل، وخرج مع سقوط محمد مرسى وحكم الإخوان فى 30 يونيو 2013 من الوزراة.

رئيس "النور" ردا على المتحدث السابق لـ"الأوقاف": سلامة عبد القوى يكذب.. وواجهنا طلعت عفيفى بسيطرة الإخوان على لجان تقييم الخطباء.. ويؤكد: الاختبارات كانت صورية واستبعدت كفاءات لعدم انتمائهم للجماعة

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