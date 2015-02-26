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بالفيديو..داعش تدمر آثار متحف مدينة الموصل العراقية وتمثالا نادرا لـ"بوذا"

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بالفيديو..داعش تدمر آثار متحف مدينة الموصل العراقية وتمثالا نادرا لـ"بوذا" بالفيديو..داعش تدمر آثار متحف مدينة الموصل العراقية وتمثالا نادرا لـ"بوذا"
عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل يظهر الصور الأولى لتدمير الآثار التاريخية فى متحف الموصل بالعراق على يد مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، بالمطارق وأدوات الحفر ضمت عدة تماثيل متوسطة الحجم أبرزها تمثال نادر لـ"بوذا".

كما تم تدمير تمثال لثور آشورى مجنح يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد، ودمر التنظيم المتطرف عددا من الأضرحة، من بينها مواقع مقدسة مسلمة، إذ يعتبرها أماكن للكفر.

ويعتقد أيضا أن المسلحين باعوا عددا من التحف الأثرية القديمة فى السوق السوداء، لتمويل حملتهم الدموية فى أنحاء المنطقة. وحمل المقطع المصور شعار الذراع الإعلامى لتنظيم الدولة الإسلامية، كما نشر على حساب على موقع تويتر يستخدمه التنظيم.

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مصر 365

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