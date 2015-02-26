شيخ الأزهر: صرف 17 مليون جنيه لـ70 ألف أسرة من مستحقى الزكاة

وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالبدء فى صرف 17 مليون جنيه لأكثر من 70 ألف أسرة من الأرامل واليتامى والمحتاجين والمرضى من المستحقين للزكاة، والمسجلة أسماؤهم بقاعدة البيانات بالمشيخة والتوجه إلى مكاتب البريد بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، على النحو التالى :> الأرامل واليتامى والمحتاجين من 1/3/2015 إلى 15/3/2015، والمرضى من 15/3/2015 إلى 31/3/2015 .

كما وجه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بضرورة التزام المستحقين بهذه المواعيد المقررة للصرف والتوجه إلى أقرب مكتب بريد لمحل سكن المستحقين تيسيراً عليهم .

وأكد بيت الزكاة أن ذلك يأتى فى ضوء تشريعات الإسلام التى تدعم حياة المجتمع وتشيع الأمن والاستقرار وتسهم فى تحقيق التكافل الاجتماعى، وتجسيد معانى التراحم وتنمية المجتمع المصرى، وإيمانا من مشيخة الأزهر الشريف بأن الزكاة فى الإسلام عبادة مالية فيها أهداف روحية جليلة لمواساة الفقراء ومساعدة المحتاجين، فضلاً عن كونها طُهرة للمزكى، وأحد محاسن الإسلام التى جاءت بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون بين أفراد المجتمع، ولقطع دابر كل شر يهدد الفضيلة والأمن والرخاء الذى يسيبه الحرمان والحاجة.

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