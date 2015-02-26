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بالصور “صوت مصر” تشيد بقرار تعيين 4 سفراء شباب لمصر في أفريقيا

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بالصور “صوت مصر” تشيد بقرار تعيين 4 سفراء شباب لمصر في أفريقيا بالصور “صوت مصر” تشيد بقرار تعيين 4 سفراء شباب لمصر في أفريقيا

 

وزير الخارجية سامح شكري

أشادت حركة صوت فى الخارج، برئاسة الصحفى والمستشار الاعلامى معتز صلاح الدين، بقرارات وزير الخارجية سامح شكري بتعيين 4 سفراء جدد من شباب وزارة الخارجة لتمثيل مصر بالقارة الإفربقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بإعداد كوادر جديدة للاعتماد عليها في تقلد المناصب العليا ودفع العناصر الشبابية لاستلام مسئولية إدارة شئون الوطن.

وتؤكد حركة صوت مصر، بالخارج ترحيبها وتقديرها لهذه الخطوة الايجابية وتعتبر أنها خطوة مهمة في طريق التقدم لمصر والسفراء الشباب الجدد هم : السفير كريم شريف سفير مصر فى توجو- السفير هاني صلاح سفير مصر في كينشاسا “الكونغو الديمقراطية “ السفيرة نميرة نجم سفيرة مصر في رواندا، السفير محمد حيدر سفيرا لمصر في غانا.

وفى هذا الشأن قام ممثل الحركة المهندس سيد مسعود نيابة عن الحركة ونيابة عن الإتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج بالإلتقاء مع السفير كریم شريف وهو احد السفراء الخمس الشباب حيث يستعد للسفر لتقديم أوراق عمله سفيرا لجمهوریة مصر العربية لدي توجو احدي بلدان القارة الإفريقية وخلال اللقاء قام المهندس سيد مسعود بابلاغه تحيات ابناء مصر بالخارج علي ثقة وزارة الخارجية باختياره في هذا المنصب متمنين له التوفيق في عمله الجديد.

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