الجيش التونسى يؤكد ان النزاع فى ليبيا لا يشكل خطرا مباشرا على تونس

اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية الخميس أن الفوضى السائدة فى ليبيا لا تشكل خطرا مباشرا على جارتها، مؤكدا أن الجيش مستعد لاى مواجهة، وأكد بلحسن الوسلاتى عبر إذاعة شمس اف ام ان "الوضع على الحدود بين ليبيا وتونس مستقر إلى الآن" نافيا وجود أى خطر.

كما ذكر بأنه تم تعزيز الجهاز العسكرى فى المنطقة الحدودية مع ليبيا منذ الفصل الأخير فى 2014 وأن الجيش مستعد لمواجهة أى جهة تدخل أراضى البلاد، وأضاف مشددا "لا داعى لترهيب الناس خاصة وأن الوضع مستقر ولم يتغير".

ويدير ليبيا التى باتت تحت رحمة الميليشيات وسط الفوضى المتفشية، برلمانان وحكومتان احداهما مقربة من ائتلاف ميليشيات فجر ليبيا الذى يسيطر على العاصمة طرابلس والأخرى معترف بها لدى المجتمع الدولى ومقرها فى طبرق (شرق)، كما شهدت ليبيا انبثاق فرع من تنظيم الدولة الإسلامية تبنى عددا من الهجمات واحرز اختراقات فى عدد من مدن البلاد.

وتعتبر الحدود التونسية الليبية معبرا مهما لحركة تهريب كثيفة بمختلف أنواعها، لا سيما الوقود الليبى المتدنى السعر. ويعتاش جنوب تونس بدرجة كبيرة من عائدات التهريب وغالبا ما يشهد أزمات اجتماعية عند اغلاق الحدود لدواع أمنية أو بسبب خلافات سياسية دبلوماسية.

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