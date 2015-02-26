دراسة بريطانية: المدخنون أكثر عرضة للاكتئاب

كشفت دراسة بريطانية عن أن المدخنين أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب والقلق بنسبة 70% من المدخنين السابقين أو غير المدخنين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الباحثون إن الإقلاع عن التدخين يساعد على مكافحة القلق والاكتئاب وتحسين الصحة النفسية بعد أن وجدوا أن مستويات القلق والاكتئاب التى أبلغ عنها على المدى الطويل لمدخنين سابقين كانت تمييزه عن الأشخاص الذين لم يدخنوا قط وكانت أقل بكثير من المدخنين الحاليين.
وأوضحت دراسة قامة بها باحثون من جامعة لندن على ما يقرب من 6500 شخص فوق سن الأربعين أن 18.3% من المدخنين يعانون من الاكتئاب والقلق مقارنة بـ10% من غير المدخنين و11.3% من المدخنين السابقين.
وقال كبير الباحثين روبرت وست، أستاذ علم الصحة النفسية فى جامعة لندن أن "الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون المفتاح الرئيسى لتحسين ليس فقط الصحة البدنية، ولكن صحتك النفسية أيضا".