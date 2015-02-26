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دراسة بريطانية: المدخنون أكثر عرضة للاكتئاب

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دراسة بريطانية: المدخنون أكثر عرضة للاكتئاب دراسة بريطانية: المدخنون أكثر عرضة للاكتئاب
كشفت دراسة بريطانية عن أن المدخنين أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب والقلق بنسبة 70% من المدخنين السابقين أو غير المدخنين.

وقال الباحثون إن الإقلاع عن التدخين يساعد على مكافحة القلق والاكتئاب وتحسين الصحة النفسية بعد أن وجدوا أن مستويات القلق والاكتئاب التى أبلغ عنها على المدى الطويل لمدخنين سابقين كانت تمييزه عن الأشخاص الذين لم يدخنوا قط وكانت أقل بكثير من المدخنين الحاليين.

وأوضحت دراسة قامة بها باحثون من جامعة لندن على ما يقرب من 6500 شخص فوق سن الأربعين أن 18.3% من المدخنين يعانون من الاكتئاب والقلق مقارنة بـ10% من غير المدخنين و11.3% من المدخنين السابقين.

وقال كبير الباحثين روبرت وست، أستاذ علم الصحة النفسية فى جامعة لندن أن "الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون المفتاح الرئيسى لتحسين ليس فقط الصحة البدنية، ولكن صحتك النفسية أيضا".

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