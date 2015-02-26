دراسة أمريكية توصى الحوامل بضرورة الحد من تناول فيتامين "أ"

حذرت دراسة طبية أمريكية من أن الجرعات العالية من فيتامين "أ" قد تؤثر سلبا على تطور خلايا الدم بين الحوامل، وبالتالى التسبب فى ضرر على الأجنة، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

وأوضح الباحثون فى معرض الأبحاث المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "الخلايا الجذعية"، أنه فى حال احتياج الحوامل لجرعات من فيتامين "أ"، فهن بحاجة للحد من الجرعات المرتفعة.

وقال "نيلز بيارنى" من جامعة "لوند" فى السويد أحد الباحثين المشاركين فى تطوير الأبحاث أن نتائجنا تظهر أن فيتامين "أ" فى جرعاته العالية له تأثير سلبى على الدم، وهو ما يعد سببا إضافيا لضرورة تجنب النساء الحوامل للأفراط فى جرعات عالية من فيتامين "أ " أثناء فترة الحمل.