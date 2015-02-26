دراسة أمريكية: فتيات الريف أكثر عرضة للإصابة بالربو والاكتئاب

أظهرت دراسة طبية أمريكية، أن الفتيات المراهقات اللاتى يعشن فى المناطق الريفية، هن الأكثر عرضة للإصابة بالربو غير المشخص، مقارنة بنظرائهن من الرجال، فضلا عن كونهن الأكثر عرضة فى كثير من الأحيان للإصابة نوبات الاكتئاب.

وقالت "جينا بوش" أستاذ أمراض الربو والحساسية بجامعة "جورجيا" والمشرفة على تطوير الأبحاث هناك الكثير من التكهنات حول لماذا الإناث الأكثر عرضة للإهمال تشخيص نوبات الربو بينهن، مشيرة إلى أن ذلك ربما يرجع إلى عامل اقتصادى وعدم وجود الرعاية الطبية اللازمة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه الإحصاءات إلى إصابة أكثر من 300 مليون شخص بنوبات الربو فى جميع أنحاء العالم، هو التهاب مزمن يتسبب فى ضيق مؤقت للشعب الهوائية المحملة بالأوكسجين إلى الرئتين .