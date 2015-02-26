فصل ثلاث طالبات من المدينة الجامعية بكفر الشيخ وتحويلهن لمجلس تأديب

قرر الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الخميس تحويل 3 طالبات إلى مجلس تأديب الطلاب وفصلهن من المدينة الجامعية فصلاً نهائياً ذلك نظراً لتظاهرهن أمس الأربعاء أمام كلية الهندسة، حيث قامن بترديد هتافات ضد الجيش والشرطة.

والطالبات المفصولات هن "وفاء .م.ا" الفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم، و"سمر .ا.ف" الفرقة الرابعة بكلية التربية، و"نهى .ع.ع" كلية الآداب الفرقة الثالثة.

وأكد الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة إلى أنه تم ضبط سكين مطبخ ومنشورات تحتوى على شعارات بحوزة الطالبات وورقتى كراسة مدون بها شعارات تندد بالدولة وموبايل يحتوى على صور بها شعار رابعة.