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تظاهر عشرات الأهالى أمام مجلس مدينة المحلة بسبب عدم توافر أسطوانات البوتاجاز

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تظاهر عشرات الأهالى أمام مجلس مدينة المحلة بسبب عدم توافر أسطوانات البوتاجاز تظاهر عشرات الأهالى أمام مجلس مدينة المحلة بسبب عدم توافر أسطوانات البوتاجاز
نظم العشرات من أهالى قريتى عزبة حمد وعزبة ياسين مركز المحلة تظاهرة أمام مجلس مدينة المحلة احتجاجا على عدم توفير أسطوانات البوتجاز.

وأكد الأهالى على عدم توفير أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات واستغلال تجار السوق السوداء الأزمة لتحقيق أرباح طائلة.
>وطالب الأهالى محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل بالتدخل لحل الأزمة لتوفير أسطوانات البوتاجاز .

وانتقل الرائد حسام الغريب رئيس مباحث بالمحلة وسمنود والنقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة ووعدوا بحل الأزمة وضخ 100أسطوانة يوميا للقضاء على الأزمة.

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مصر 365

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