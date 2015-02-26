محافظ جنوب سيناء يستقبل وفدا نمساويا يعمل فى التدريب السياحى والفندقى

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفدا من دولة النمسا يمثل إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التدريب والتعليم والاستشارات فى المجال السياحى والفندقى، وقد أبدى الوفد رغبته فى إقامة مركز تدريبى ضخم يخدم العاملين فى المجال السياحى والفندقى فى مصر والمنطقة العربية.

ورحب المحافظ مبدئيا بالفكرة مبديا تشجيعة لكافة المشاريع التى تخدم السياحة واهاب بالوفد أن يدعو الشعب النمساوى لزيارة شرم الشيخ وأن يكونوا سفراء لمصر فى بلادهم.

من جانبه أبدى مدير الشركة حبه وعشقه لمدينة السلام التى يزورها للمرة الثالثة، وأضاف انها فريدة فى جمالها حيث تجمع بين الجبال والبحر كما يمتاز اهلها بدفء المشاعر وحفاوة الاستقبال وتمنى نجاح المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى ينعقد على ارضها الشهر القادم.