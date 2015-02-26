ضبط مدير تغذية يتلاعب فى وجبات التلاميذ بمطروح ويتقاضى رشوة

أكد اللواء علا أبو زيد، محافظ مطروح، أنه سيتم العمل على محاربة الفساد فى كافة القطاعات بمحافظة مطروح، حفاظاً على المال العام، مضيفاً فى تصريحات صحفية أن الرقابة الإدارية بمطروح تمكنت من واقعة التلاعب فى الوجبات المدرسية بإحدى مدارس مدينة الحمام، التابعة للمحافظة، من خلال تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

من جانبه أوضح العميد محمد محرز، مدير الرقابة الإدارية بمطروح، فى بيان له، أنه تم ضبط "م.ا.ع " مدير عام التغذية بمدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الفنى بالحمام، لتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد موردى الوجبة المدرسية، موضحا أن المتهم اعترف بحصوله على هذه المبالغ دون وجه حق، ويقوم بتوزيع جزء من هذه المبالغ على مدير المدرسة وموظف بشئون العاملين.

وأشار مدير الرقابة الإدارية بمطروح إلى أنه تم عرض المتهم على النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والقيام بحصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق من المورد.

من ناحية أخرى اكد المحافظ استمرار الحملات الأمنية بكافة أنحاء المحافظة لضبط أى تلاعب، مع اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيالهم، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.