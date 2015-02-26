أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة عضوة هيئة تدريس بجامعة بنى سويف لمجلس تأديب لمناصرتها طالب مشاغب

Google+ Print
إحالة عضوة هيئة تدريس بجامعة بنى سويف لمجلس تأديب لمناصرتها طالب مشاغب إحالة عضوة هيئة تدريس بجامعة بنى سويف لمجلس تأديب لمناصرتها طالب مشاغب
أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن مجلس الجامعة برئاسته قرر فى جلسته الأخيرة أمس إحالة الدكتورة سناء رضا عبد العليم، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، إلى مجلس تأديب لشهادتها بالمخالفة للواقع لصالح طالب فى الدعوى المرفوعة منه أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الجامعة، مما أدى إلى إلغاء قرار رئيس الجامعة بفصل الطالب لمشاركته فى التظاهرات وأعمال عنف بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن تلك الشهادة أدت إلى تمكين الطالب من أداء الإمتحان والإفلات من العقاب الموقع عليه من قبل الجامعة، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر فى وقت لاحق فصل عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان بينهم رجب محمد رمضان، بعد ما أثبتت الكاميرات الموجودة بحرم الجامعة اشتراكه فى مظاهرات مع آخرين عند بوابة كلية العلوم وتحطيم البوابات الإلكترونية، فضلًا عن قيامهم بأعمال عنف وتعطيل الدراسة وتعريض حياة زملائهم وأعضاء هيئة التدريس للخطر، ولكن الطالب أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حصل من خلالها على حكم بإلغاء القرار نتيجة شهادة الدكتورة سناء رضا بحقه وإقرارها بأنه كان متواجدًا بإحدى محاضراتها التى ألقتها فى اليوم الذى وقعت خلاله التظاهرات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس قرر عقب ذلك إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق بمعرفة الدكتور محمد عبد الظاهر الأستاذ بكلية الحقوق وبناء على نتيجة التحقيقات التى عرضت على أعضاء المجلس تم إحالتها لمجلس تأديب لمخالفتها القانون وإدلائها بالشهادة دون استئذان جهة العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365