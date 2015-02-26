إحالة عضوة هيئة تدريس بجامعة بنى سويف لمجلس تأديب لمناصرتها طالب مشاغب

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن مجلس الجامعة برئاسته قرر فى جلسته الأخيرة أمس إحالة الدكتورة سناء رضا عبد العليم، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، إلى مجلس تأديب لشهادتها بالمخالفة للواقع لصالح طالب فى الدعوى المرفوعة منه أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الجامعة، مما أدى إلى إلغاء قرار رئيس الجامعة بفصل الطالب لمشاركته فى التظاهرات وأعمال عنف بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف، أن تلك الشهادة أدت إلى تمكين الطالب من أداء الإمتحان والإفلات من العقاب الموقع عليه من قبل الجامعة، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر فى وقت لاحق فصل عدد من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان بينهم رجب محمد رمضان، بعد ما أثبتت الكاميرات الموجودة بحرم الجامعة اشتراكه فى مظاهرات مع آخرين عند بوابة كلية العلوم وتحطيم البوابات الإلكترونية، فضلًا عن قيامهم بأعمال عنف وتعطيل الدراسة وتعريض حياة زملائهم وأعضاء هيئة التدريس للخطر، ولكن الطالب أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حصل من خلالها على حكم بإلغاء القرار نتيجة شهادة الدكتورة سناء رضا بحقه وإقرارها بأنه كان متواجدًا بإحدى محاضراتها التى ألقتها فى اليوم الذى وقعت خلاله التظاهرات.

وأوضح رئيس الجامعة أن المجلس قرر عقب ذلك إحالة عضو هيئة التدريس للتحقيق بمعرفة الدكتور محمد عبد الظاهر الأستاذ بكلية الحقوق وبناء على نتيجة التحقيقات التى عرضت على أعضاء المجلس تم إحالتها لمجلس تأديب لمخالفتها القانون وإدلائها بالشهادة دون استئذان جهة العمل.