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الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه "أبوعطوة" بالإسماعيلية وعودتها لطبيعتها

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الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه "أبوعطوة" بالإسماعيلية وعودتها لطبيعتها الانتهاء من إصلاح عطل محطة مياه "أبوعطوة" بالإسماعيلية وعودتها لطبيعتها
أكد المهندس على حسين، رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم إنهاء عطل محطة الرفع الرئيسية بأبو عطوة، وعودة المحطة إلى طبيعتها، وتفادى حدوث ذلك مستقبلا، والتصرف فى حالة الأعطال المفاجئة لتحويل المياه عن طريق مخرج المياة إلى الرافع.

وأشار "حسين" إلى أن متابعة محافظ الإسماعيلية اأ عمال بالمحطة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث قام بزيارة تفقدية للمحطة لمتابعة سير العمل، وتواجد كافة قيادات الشركة والمهندسين والعمال بكافة تخصصاتهم المختلفة، حتى تم انتهاء أعمال إصلاح وعودتها إلى طبيعتها.

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