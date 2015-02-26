حوار مع ماتيتش.. عن قنبلة ضربت طفولته، ونكات برازيلية رفعت أسهمه مع مورينيو

نمنيا ماتيتش حين عاد كان لاعبا غير شهير، لكنه مباراة بعد أخرى يتحول في أذهان جماهير تشيلسي إلى واحد من أفضل مستخلصي الكرة في تاريخ النادي اللندني.

تماما مثل يايا توريه هو يجيد الوقوف على الكرة، وقد تم مقارنة الثنائي من قبل في الصحافة البريطانية بسبب الطول الفارع والقوة الكبيرة للثنائي الإيفواري والصربي.

تماما مثل كلود ماكليلي في استخلاص الكرة، ويضيف ماتيتش "أعمل أيضا على أن أصوب عن بعد بقوة فرانك لامبارد ومايكل إيسيين وبالاك".

قنبلة الطفولة

طفولة ماتيتش كانت في يوغوسلافيا، الأمور لم تكن سهلة، إذ يحكي ماتيتش في حوار صحفي مع صحيفة fourfourtwo "في 1999 كانت نشرة الأخبار تقول إن أمريكا ترغب في تفجيرنا".

وتابع "قنابل أمريكية كانت في بلادي، وأنا لا أفهم السبب.. والدي أيضا لم يفلح في أن يجعلني أفهم".

وأردف "هذا أمر يجعل الحياة صعبة في الطفولة، لكن شخصيتي تطورت كثيرا بسبب ذلك".

ذهب ماتيتش إلى تشيلسي مبكرا، لكنه لم يٌثبت نفسه، رحل إلى البرتغال حيث لعب مع بنفيكا.

النكات البرتغالية

ويقول ماتيتش: "فترة وجودي في بنفيكا أفادتي فنيا، لكن كذلك على مستوى اللغة".

وأكمل "لا أتكلم البرتغالية، لكني أجيد فهمها.. وهذا ساعدني كثيرا حين عدت إلى تشيلسي بعد ذلك، لقد أصبحت أفهم نكات اللاعبين البرازيليين (أوسكار وويليان وفيليبي لويز وويليان) وأكثر تفاهما وانسجاما معهم".

واستطرد "كذلك أصبحت أكثر تفاهما مع مورينيو، هو شخصية تضحك وقت الضحك ويجيد إلقاء النكات، لكن وقت الجد لا يرحم.. التركيز في عمله أساسي دوما".

تألق ماتيتش مع عودته إلى تشيلسي، وعقب "لأنني عدت ناضجا.. عدت مع زوجة وبات لدي 3 أبناء.. أعيش حياة مستقرة، طبعا بجانب نضجي على المستوى الفني من خلال اللعب مع بنفيكا".

وعن كواليس عودته، قال: "لم يحتج الأمر إلى أكثر من مكالمة مع مورينيو، في دقيقة واحدة سألني، هل ترغب في العودة، قلت نعم، وانتهى الأمر".