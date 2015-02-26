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من أسرار تألق إنريكي.. سماعة أذن تعطيه معلومات مهمة عن برشلونة في المباريات

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من أسرار تألق إنريكي.. سماعة أذن تعطيه معلومات مهمة عن برشلونة في المباريات من أسرار تألق إنريكي.. سماعة أذن تعطيه معلومات مهمة عن برشلونة في المباريات

أحد الأمور التي أدخلها لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة لضبط الأمور داخل البلوجرانا، هي توزيع فريق عمله بشكل مختلف.

برشلونة بدأ الموسم مهتزا، لكنه منذ الخسارة أمام ريال سوسيداد مطلع 2015، والفريق انفجر ويتألق.

أحدث مباريات برشلونة، كانت الفوز على مانشستر سيتي وفي إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وذكرت صحيفة ماركا أحد أسرار نجاح إنريكي مع برشلونة، تحت عنوان "علاقات لويس".

هناك 2 من المساعدين في الجهاز الفني لبرشلونة هما خوان باربرا وروبرتو مورينو يجلسان في المدرجات.

وظيفة الثنائي - الذي يعرف إنريكي منذ العمل في فريق الناشئين ببرشلونة – هو مراقبة المساحات التي تظهر بين اللاعبين أثناء الهجمات والعكس.

وعن تمركز اللاعبين، يرسل الثنائي معلوماته إلى مساعد إنريكي في أرض الملعب، خوان كارلوس أنزوو.

هكذا تصل المعلومات كاملة إلى إنريكي، يعرف كيف يتمركز لاعبيه وأين تظهر المساحات بشكل فج، ويعدل خطوط البلوجرانا سريعا.

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فيديو اليوم السابع