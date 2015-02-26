أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كورتوا يتعهد قبل نهائي الكأس: أعرف كيف أواجه هاري كين

Google+ Print
كورتوا يتعهد قبل نهائي الكأس: أعرف كيف أواجه هاري كين كورتوا يتعهد قبل نهائي الكأس: أعرف كيف أواجه هاري كين

تعهد ثيبوت كورتوا حارس تشيلسي بالوقوف بنجاح أمام هاري كين مهاجم توتنام هوتسبر في كأس رابطة المحترفين، في النهائي مساء الأحد المقبل.

هاري كين دمر شباك تشيلسي في أخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، ما تعهد كورتوا بألا يتكرر في النهائي.

وقال كورتوا لصحيفة تيليجراف: "أعرف جيدا كيف أوقف هاري كين، لن أقول كيف، لكني أعرف".

وأوضح الحارس البلجيكي "درست كل شيء عنه وزملائه في توتنام بمقاطع مفصلة، أعتقد أننا على أتم الاستعداد للمباراة".

ويتميز كورتوا بأنه لم يترك موسما إلا وهو مظفر بلقب واحد على الأقل.. لكنه في حياته، لم يصل في أي بطولة إلى مرحلة ركلات الترجيح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو

فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين