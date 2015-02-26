كورتوا يتعهد قبل نهائي الكأس: أعرف كيف أواجه هاري كين

تعهد ثيبوت كورتوا حارس تشيلسي بالوقوف بنجاح أمام هاري كين مهاجم توتنام هوتسبر في كأس رابطة المحترفين، في النهائي مساء الأحد المقبل.

هاري كين دمر شباك تشيلسي في أخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإنجليزي، ما تعهد كورتوا بألا يتكرر في النهائي.

وقال كورتوا لصحيفة تيليجراف: "أعرف جيدا كيف أوقف هاري كين، لن أقول كيف، لكني أعرف".

وأوضح الحارس البلجيكي "درست كل شيء عنه وزملائه في توتنام بمقاطع فيديو مفصلة، أعتقد أننا على أتم الاستعداد للمباراة".

ويتميز كورتوا بأنه لم يترك موسما إلا وهو مظفر بلقب واحد على الأقل.. لكنه في حياته، لم يصل في أي بطولة إلى مرحلة ركلات الترجيح.