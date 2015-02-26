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مدافع سيتي: لم نتحسن.. لكن لا تقارنوا تاريخنا ببرشلونة

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مدافع سيتي: لم نتحسن.. لكن لا تقارنوا تاريخنا ببرشلونة مدافع سيتي: لم نتحسن.. لكن لا تقارنوا تاريخنا ببرشلونة

أقر جايل كليشي مدافع مانشستر ستي بأن فريقه لم يتحسن عن الموسم الماضي، بدليل خسارته بسهولة أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

المدافع الفرنسي الدولي شارك في خسارة سيتي على ملعبه ووسط جماهيره أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وجاءت الخسارة في تكرار لما حدث العام الفائت.

وهذا جعل كليشي يعقب "بالنظر إلى خسارتنا هذا الموسم مثل الموسم الماضي تماما، نعم لم نتحسن".

وأردف "ظل برشلونة يستحوذ ونحن نلهث خلفه، ظل برشلونة يهدد مرمانا ونحن غير قادرين على مواجهته".

وأتم "لكن لا تقارنوا تاريخ برشلونة بنا.. هم يلعبون منذ 40 في تلك البطولات، نحن لازلنا في موسمنا السادس في دوري الأبطال".

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