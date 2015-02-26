أنشيلوتي: لست نادما على رحيل موراتا.. وأظن لن نستعيده

لا يبدو كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد نادما على رحيل النجم الإسباني ألفارو موراتا، رغم تألق الأخير مع يوفنتوس هذا الموسم.

موراتا انفجر مع يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة، وتألق أمام بروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان موراتا قد انتقل ليوفنتوس قادما من ريال مدريد في مقابل قد يصل إلى 20 مليون يورو بحسب مستوى اللاعب.

ويملك ريال مدريد حق استعادة اللاعب مستقبلا.

وقال أنشيلوتي: "لست نادما.. هو لاعب جيد، وكان يقدم مستويات طيبة معي".

وأردف الإيطالي "لكنه كان يحتاج لأن يلعب كثيرا، ولهذا تركناه.. نملك حق إعادته، لكني أظن أنه سيبقى هناك طويلا".