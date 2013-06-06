انطلاق العرض الأول لـ"18 يوم" بمهرجان الإسماعيلية السينمائي

الفيلم لاقى ترحيبا من الحاضرين.. والبعض أبدى استياءه من "الألفاظ الخارجة"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 24 دقيقة

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية العرض الأول الرسمي في مصر لفيلم "18 يوم" وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور المخرجة كاملة أبوذكرى وبطلة فيلمها ناهد السباعي والمخرج شريف البنداري، ولاقى الفيلم ترحيبا وتجاوبا من الحاضرين ومقاطعة بالتصفيق في أكثر من مشهد من بينهم خطاب التنحي الشهير لعمر سليمان.

فيما أبدى عدد من جمهور العرض الأول لفيلم "18 يوم" استياءهم من تضمن الفيلم بعض الألفاظ الخارجة على لسان بعض أبطال الفيلم، مثل باسم السمرة وإياد نصار وآسر يس، حيث ظهر الأول فى دور مخبر بأمن الدولة يوجه بعض الألفاظ الخارجة لأحد الناشطين الذين يتم التحقيق معهم والذي قام بدوره عمرو واكد، ونفس الأمر تكرر مع إياد نصار الذي يقوم بدور ضابط أمن الدولة المكلف بالتحقيق، وذلك ضمن أحداث فيلم "19-19" للمخرج مروان حامد، أما آسر يس فقد ظهر في دور بلطجي من المأجورين في موقعة الجمل ويتحدث مع صديقه قبل الذهاب للتحرير عن الثوار الموجودين به ويصفهم بألفاظ خارجة.

وتحدثت كاملة أبوذكرى قبل بداية الفيلم عن التجربة التي عرضت عليها عن طريق المخرج يسري نصرالله وكيف أنها تحمست لها للمشاركة مع المخرجين في تقديم رؤية إنسانية للثورة خلال الـ18 يوما، أما المخرج شريف البنداري فقد ذكر أن الفيلم تم الإعداد له لكي يُعرض على "اليوتيوب" في البداية ولم يكن يهدف للربح المادي على الإطلاق وأن الاتفاق كان مع المخرج يسري نصرالله على أنه في حالة فوز الفيلم بجوائز مادية فإنه سيتم التبرع بها لصندوق علاج مصابي الثورة المصرية وهو ما حدث بالفعل.

"18 يوم" عبارة عن عشرة أفلام قصيرة عن أحداث الثورة المصرية من إخراج شريف عرفة وكاملة أبوذكرى وشريف البنداري ومروان حامد ويسري نصرالله وأحمد علاء ومحمد علي وخالد مرعي ومريم أبوعوف.