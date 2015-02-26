"أوكسفام": إعمار قطاع غزة قد يستغرق 100 عام

اعتبرت مؤسسة "أوكسفام" الدولية أن إعادة إعمار غزة قد يستغرق مائة عام حسب المعدلات الحالية إن لم يتم رفع الحصار الإسرائيلى وإدخال مواد البناء إلى القطاع. محذرة من أن الوضع يزداد سوءا بعد مرور ستة أشهر على وقف إطلاق النار.

وقالت "أوكسفام" فى بيان صحفى نشر فى غزة اليوم الخميس إنه وفقا للمؤسسات الإغاثية العاملة فى الميدان، فإن قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 800 ألف شاحنة من المواد اللازمة لبناء المنازل والمدارس والمنشآت الطبية والبنى التحتية الضرورية التى دمرت وتضررت بفعل النزاعات المتكررة ومرور سنوات من الحصار.

وأضافت "مع ذلك، وصل إلى القطاع فقط 579 من تلك الشاحنات خلال شهر يناير، وحتى هذا يعد أقل من الـ795 شاحنة التى وصلت إلى غزة فى شهر ديسمبر، فى حين لا يزال ما يقارب 100 ألف شخص من النازحين الذين دمرت بيوتهم، نصفهم من الأطفال، يقطنون مراكز الإيواء والمساكن المؤقتة أو لدى عائلاتهم، كما تعيش عشرات الآلاف من الأسر الأخرى فى منازل تعرضت لأضرار بليغة".

وطالبت المؤسسة بإنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة منذ قرابة الثمانى سنوات بشكل عاجل.مؤكدة أن إنهاء الحصار وحده سيضمن للسكان إعادة بناء حياتهم.

وقالت كاثرين ايسويان المدير الإقليمى لأوكسفام إن كل يوم يمر دون قدرة السكان على البناء يشكل خطرا على عدد أكبر من الأرواح، مبدية أسفها فى إخفاق المجتمع الدولى مرة أخرى تجاه سكان قطاع غزة فى أشد الأوقات حاجة".

وأضافت: "لم يحدث أى تقدم فى المحادثات الجوهرية للوصول لحلول طويلة الأمد حول الأزمة فى قطاع غزة، والتى كان من المفترض أن تحدث بعد إعلان وقف اطلاق النار".

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