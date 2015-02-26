مسلحو " داعش" يدمرون متحف الموصل الحضارى فى العراق

نشر تنظيم الدولة الإسلامية مقطعا مصورا يظهر المسلحين أثناء استخدامهم للمطارق الثقيلة لتحطيم الآثار القديمة الموجودة فى مدينة الموصل شمالى العراق.

والمقطع المصور الذى بلغت مدته خمس دقائق يظهر فيه مجموعة من الرجال الملتحين فى متحف وهم يستخدمون المطارق وأدوات الحفر لتدمير عدة تماثيل ضخمة، من بينها تمثال لثور آشورى مجنح يعود تاريخه إلى القرن التاسع قبل الميلاد، ودمر التنظيم المتطرف عددا من الأضرحة، من بينها مواقع مقدسة مسلمة، إذ يعتبرها أماكن للكفر. ويعتقد أيضا أن المسلحين باعوا عددا من التحف الأثرية القديمة فى السوق السوداء لتمويل حملتهم الدموية فى أنحاء المنطقة.

وحمل المقطع المصور شعار الذراع الإعلامى لتنظيم الدولة الإسلامية، كما نشر على حساب على موقع تويتر يستخدمه التنظيم.

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