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سقوط قذائف هاون داخل مجمع القصر الرئاسى فى الصومال

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سقوط قذائف هاون داخل مجمع القصر الرئاسى فى الصومال سقوط قذائف هاون داخل مجمع القصر الرئاسى فى الصومال
قال ضابط شرطة صومالى إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف هاون سقطت داخل مجمع القصر الرئاسى شديد التحصين فى العاصمة مقديشو.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى الهجوم الذى وقت اليوم الخميس. ولم يعرف بعد حجم الأضرار. وأغلقت قوات الأمن المنطقة الأمر الذى حال دون اقتراب الصحفيين، وقال الكابتن محمد حسين إن قذيفتى هاون أخريين سقطتا على منطقة سكنية قرب دار الدولة الذى يضم الرئيس الصومالى ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

ولم يرد زعم فورى عن المسؤولية لكن هجمات مماثلة نفذتها الشباب، وهى جماعة إسلامية متطرفة فى الصومال.
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