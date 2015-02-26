خبراء المفرقعات يمشطون محيط البنوك والمصانع بأكتوبر تحبساً لوجود قنابل

يقوم فريق من الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالجيزة بعمليات تمشيط واسعة للمناطق الحيوية بمدينة السادس من أكتوبر، تحبساً لوجود أى أجسام غريبة أو أعمال تخريبية من شائنها أن تكدر الأمن والسلم العام.

وأضاف مصدر بالحماية المدنية بالجيزة، أن الحالة هادئة حتى الآن داخل المدينة، وأن غرفة العمليات لم تتلق أى بلاغات سواء بحرائق أو عبوات ناسفة، وأكد أنهم يعملون على مدار الساعة من أجل توفير الاستجابة السريعة للبلاغات والإخطارات التى ترد إليهم والتعامل معها.

كانت سلسة انفجارات قد وقعت صباح اليوم الخميس، بأماكن متفرقة بالجيزة استهدفت شركات الاتصالات بالمهندسين وشارع السودان، وأحد المحلات المشهورة فى إمبابة وقسم شرطة الوراق أدت إلى وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص آخرين.