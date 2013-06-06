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الأحد.. "الرقابة" تخاطب الشركات المنتجة للدراما لمشاهدة الحلقات قبل عرضها

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الأحد.. "الرقابة" تخاطب الشركات المنتجة للدراما لمشاهدة الحلقات قبل عرضها الأحد.. "الرقابة" تخاطب الشركات المنتجة للدراما لمشاهدة الحلقات قبل عرضها

كتب : نورهان طلعت منذ 19 دقيقة

قررت الرقابة على المصنفات الفنية إرسال خطابات للشركات المنتجة التي تمتلك أعمالا درامية ستعرض في رمضان المقبل، وذلك من أجل البدء في مشاهدة الحلقات التي انتهوا منها، حيث قال عبدالستار فتحي، رئيس الرقابة، لـ"الوطن"، إنه من المفترض أن يقوم المنتجين بإرسال خمس أو عشر حلقات فور انتهائها لتشاهدها الرقابة وتبدي رأيها حولها لأنه لن يتم عرض أي مسلسل دون عرضه أولا على الرقابة لأن الفاصل والأهم هو الحلقات وليس السيناريو فهي تمثل الجزء الذي ستتم مشاهدته، وسنقوم بإبداء الملاحظات حول كل جزء ننتهي من مشاهدته حتى لا يتم تمرير أي جزء كان حُذف من السيناريو.

ويضيف: "لم نر أي حلقات حتى الآن فمن المفترض رؤية المسلسلات قبل بدء شهر رمضان بحوالي 25 يوما، و من يوم الأحد سنرسل جوابات لكل الشركات المنتجة لنرى الحلقات".

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