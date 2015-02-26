تأجيل دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة لـ5 مارس

قررت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة لإقناع مواطنة عن طريق الغش بأنهم التليفزيون المصرى لإجراء مداخلة، لجلسة 5 مارس للإعلان.

صدر القرار برئاسة المستشار يوسف موريس وعضوية المستشارين طارق غانم وبهاء عبد الحكيم وأمانة سر على عبد الفتاح.

وقالت عريضة الدعوى إن مقيمتها وتدعى "سالونايز. ع" كانت خارجة من مسجد السيدة زينب، وأن اثنين استوقفوها طالبين منها حديثا وعندما سألتهما عن القناة التى يعملون بها، أكدا لها أنهما من التليفزيون المصرى وكانا معهما ميكروفون لا يوجد به علامات تدل على القناة.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن المدعية تلقت تليفونا من أحد أقاربها يعاتبها على قيامها بمداخلة مع قناة "الجزيرة"، وأضافت أن المراسل قام بتضليلها واستقطع بعض الكلمات من حديثها، وكانت تتحدث عن المولد النبوى ووجدت أن كلامها يُذاع أثناء مظاهرات الإخوان.

وقالت عريضة الدعوى إن المدعية تعرضت لهجوم من أهلها وجيرانها لمداخلتها مداخلة مع قناة الجزيرة المعادية لمصر، وأشارت العريضة إلى أن المدعية أصابتها وعكة صحية وأضرار نفسية بسبب هذا الغش.