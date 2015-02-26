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فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين بتفجير 5 قنابل بالجيزة

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فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين بتفجير 5 قنابل بالجيزة فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين بتفجير 5 قنابل بالجيزة
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لتحديد هوية المتهمين بزرع العبوات الناسفة وتفجيرها فى عدة مناطق متفرقة بالمحافظة صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 آخريين بينهم 4 مجندين.

وكان انتقل اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد محمود خليل رئيس مباحث قطاع الشمال إلى الأماكن التى شهدت التفجيرات بمحيط قسم شرطة الوراق حيث أسفر انفجار قنبلة عن إصابة 4 مجندين بالإضافة إلى مواطن تصادف تواجده بالمكان، بالإضافة إلى فرعى شركة "فودافون" بشارع أحمد عرابى بالمهندسين ومنطقة أرض اللواء، وموقع تفجير قنبلة أمام فرع شركة اتصالات بشارع جامعة الدول العربية بالإضافة إلى المكان الذى شهد تفجير قنبلة أمام إحدى المطاعم والذى أسفر عن مصرع عامل بالمطعم وإصابة آخر.

وأكد مصدر أمنى إنه جار فحص كاميرات المراقبة الخاصة بأفرع شركات الاتصالات للتوصل لهوية المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان والعاملين بالشركات والمطعم.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة انتقلت لإجراء المعاينة وأمرت بتشريح جثة العامل المتوفى "عادل محمد عبد الله" البالغ من العمر 28 عاما والذى يعمل بالمطعم الكائن بمنطقة إمبابة، وستستمع لأقوال المصابين.

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مصر 365