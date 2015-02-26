تجديد حبس مستشار محافظ المنيا الأسبق الإخوانى 15 يوماً فى أعمال عنف

قضت محكمة جنح مستأنف المنيا، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم أحمد شحاته أحمد حسانين مستشار محافظ المنيا الأسبق القيادى بجماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق.

ورفض الطلب المقدم من دفاع المتهم بإخلاء سبيله على ذمة القضية والمتهم فى تنفيذ مخطط تنظيم جماعة الإخوان الدولى لإرباك مؤسسات الشرطة والقضاء والأعلام فى الإحتفالات بذكرى 25 يناير، والدعوة للحشد وتوجيه عدة حملات إعلامية ضد المؤتمر الإقتصادى والسيناريوهات البديلة لإثارة الجماهير من بينها رفع الدعم وتدشين وإدارة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى فى البلاد، وإنشاء صفحة باسم حزب الحرية والعدالة للترويج للفكر الإخواني، وتوزيع كتب تحض على العنف وإثارة الشغب.