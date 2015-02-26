أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس مستشار محافظ المنيا الأسبق الإخوانى 15 يوماً فى أعمال عنف

Google+ Print
تجديد حبس مستشار محافظ المنيا الأسبق الإخوانى 15 يوماً فى أعمال عنف تجديد حبس مستشار محافظ المنيا الأسبق الإخوانى 15 يوماً فى أعمال عنف
قضت محكمة جنح مستأنف المنيا، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم أحمد شحاته أحمد حسانين مستشار محافظ المنيا الأسبق القيادى بجماعة الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق.

ورفض الطلب المقدم من دفاع المتهم بإخلاء سبيله على ذمة القضية والمتهم فى تنفيذ مخطط تنظيم جماعة الإخوان الدولى لإرباك مؤسسات الشرطة والقضاء والأعلام فى الإحتفالات بذكرى 25 يناير، والدعوة للحشد وتوجيه عدة حملات إعلامية ضد المؤتمر الإقتصادى والسيناريوهات البديلة لإثارة الجماهير من بينها رفع الدعم وتدشين وإدارة صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، والتحريض على العنف وإثارة الفوضى فى البلاد، وإنشاء صفحة باسم حزب الحرية والعدالة للترويج للفكر الإخواني، وتوزيع كتب تحض على العنف وإثارة الشغب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365