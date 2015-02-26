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ضبط عاطلين مطلوبين بقضيتى شروع فى قتل وإطلاق أعيرة نارية بالمحلة

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ضبط عاطلين مطلوبين بقضيتى شروع فى قتل وإطلاق أعيرة نارية بالمحلة ضبط عاطلين مطلوبين بقضيتى شروع فى قتل وإطلاق أعيرة نارية بالمحلة
تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة من ضبط عاطلين مطلوب ضبطهما فى قضيتى شروع فى قتل وإطلاق أعيرة نارية.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهم من ضبط المتهمين محمد غريب سرحان 18 سنة عاطل مقيم منطقة محلة البرج مطلوب ضبطه فى القضية 247 لسنة 2015 إدارى قسم أول المحلة (إطلاق أعيرة نارية)، وضبط المتهم السيد محمد الخولى 20 سنة عاطل، مقيم عزبة الدلتا أول المحلة مطلوب فى القضية 20121 لسنة 2014 جنح قسم أول المحلة شروع فى قتل، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365