أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
8 الصبح - لقاء مع أ/محسن عادل حول برامج الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة -
الأمم المتحدة: جرائم الحرب لا تزال مستمرة في سوريا -
1455 راكبًا ومعتمرًا يغادرون ميناءي نويبع وسفاجا -
الأمن ينجح في إعادة فتح طريق "بلبيس - العاشر" بعد قطعه احتجاجًا على حادث تصادم -
نقيبة التمريض: بدء تدريب هيئات التمريض في 10 محافظات على تطبيق التأمين الصحي -
وزير الزراعة يبحث مع سفير رومانيا بالقاهرة إنشاء صوامع للغلال -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع رابطة المجالس الاقتصادية العربية ببيروت -
راشد: نتوقع تدفقًا سياحياً بعد بيان الخارجية الأمريكية حول الوضع في مصر -
300 دينار.. هكذا انتهت قصة الخادمة الإثيوبية في الكويت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 3 طلاب 45 يوما لاتهامهم فى أعمال عنف بمحيط جامعة القاهرة

Google+ Print
تجديد حبس 3 طلاب 45 يوما لاتهامهم فى أعمال عنف بمحيط جامعة القاهرة تجديد حبس 3 طلاب 45 يوما لاتهامهم فى أعمال عنف بمحيط جامعة القاهرة
قررت النيابة العامة تجديد حبس 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة قسم الجيزة، حول اتهامهم بالتورط فى أعمال عنف بمحيط الجامعة، والتعدى على ضباط الشرطة.

والطلاب المتهمون فى الأحداث التى وقعت بتاريخ 13 يناير 2014 بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الأول، هم كل من عمر جودة، طالب بالفرقة الثانية حقوق، ومصطفى عثمان، الطالب بالفرق الثانية حقوق، وأحمد فؤاد، طالب بالفرق الثانية حقوق القاهرة.

ويواجه الطلاب بحسب تحقيقات النيابة العامة اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون الحصول عى تصريح من الجهات المختصة.

وأسندت النيابة العامة للطلاب أيضا ارتكاب جرائم قطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والاعتداء على مجندين وسرقة بندقية خرطوش، وإشعال النيران فى ضابط شرطة، وحيازة عبوات مولوتوف حارقة، وإتلاف الممتلكات العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365