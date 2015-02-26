تجديد حبس 3 طلاب 45 يوما لاتهامهم فى أعمال عنف بمحيط جامعة القاهرة

قررت النيابة العامة تجديد حبس 3 طلاب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة قسم الجيزة، حول اتهامهم بالتورط فى أعمال عنف بمحيط الجامعة، والتعدى على ضباط الشرطة.

والطلاب المتهمون فى الأحداث التى وقعت بتاريخ 13 يناير 2014 بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الأول، هم كل من عمر جودة، طالب بالفرقة الثانية حقوق، ومصطفى عثمان، الطالب بالفرق الثانية حقوق، وأحمد فؤاد، طالب بالفرق الثانية حقوق القاهرة.

ويواجه الطلاب بحسب تحقيقات النيابة العامة اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر دون الحصول عى تصريح من الجهات المختصة.

وأسندت النيابة العامة للطلاب أيضا ارتكاب جرائم قطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والاعتداء على مجندين وسرقة بندقية خرطوش، وإشعال النيران فى ضابط شرطة، وحيازة عبوات مولوتوف حارقة، وإتلاف الممتلكات العامة.