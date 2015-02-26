وزير التنمية المحلية يكلف قطاع التفتيش برصد مخالفات الدعاية الانتخابية

كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برئاسة اللواء إبراهيم حسن برصد أية مخالفات تسبق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ( التى تجرى يومى 22 و 23 مارس ) والخاصة بالحملات الدعائية والالتزام بتوقيت بدء الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 28 فبراير الحالى حتى 20 مارس المقبل، بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى وهى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأيضاً فترة الصمت الدعائى التى تسبق بدء الانتخابات بـ (48) ساعة، ويحظر فيها أى صور وأشكال للدعاية الانتخابية.

وأشار اللوء عادل لبيب فى بيان له إلى حرص الوزارة بكافة أجهزتها والمحافظات على ترسيخ دولة القانون وضبط ما يقع من مخالفات فى الدعاية الانتخابية واتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد لبيب ان هناك تنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتنفيذ الضوابط التى أقرتها اللجنة لتنظيم الإعلانات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وإزالة الملصقات والإعلانات المخالفة على نفقة المرشحين وذلك بالتنسيق مع المحافظات.

"العليا للانتخابات" تطالب المحافظين بسرعة إزالة الدعاية المخالفة للمرشحين

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