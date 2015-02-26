ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على جزار وعاطل، لقيامهما بتعذيب كلب بشبرا الخيمة، وقتله فى الشارع، مما أثار حفيظة المواطنين بالشارع، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى المقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من محمد حمدى محمد فرغلى وشهرته "محمد بسة" 29 سنة، جزار، يتضرر من كل من محمد سيد محمد عبد الصمد وشهرته "أوشة" 21 سنة، "مالك الكلب" ونادر محمد يحيى محمد السيد 32 سنة، "صديق الأول"، وذلك لقيامها بترك كلب مملوك للأول بالطريق العام، مما تسبب فى إصابة المبلغ وعقره بالخصية، وآخر، إلا أن المبلغ تنازل عن المحضر، وتم الاتفاق بين المبلغ والمشكو فى حقهما على عقد جلسة صلح، وتم الاتفاق على أن يتنازل المبلغ عن المحضر شريطة أن يقوم مالك الكلب بتسليمه لهم وذبحه، وعقب تقديمه للكلب قام المبلغ بالاستعانة بكل من عمرو إبراهيم عطا إبراهيم وشهرته "عمرو الجزار" 28 سنة، جزار، وأحمد عزت عبد الحميد عبد المعطى 32 سنة، وقاموا بتنفيذ ما تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعى وبرنامج العاشرة مساء.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم أحمد مدبولى عبد اللطيف مدبولى 31 سنة، محام حر، ومقيم 64 شارع محمود رضا عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة وكيلاً عن إيهاب مكرم عبد الملك ساويرس رئيس جمعية الجايبر شايبر للرفق بالحيوان ومقرها مدينة 6 أكتوبر، واتهم المذكورين بتعذيب الكلب حتى الموت، مخالفين بذلك القوانين الحامية للحيوانات.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما أسفر عنه الفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4310 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015 م، وجارى العرض على النيابة.

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بالصور.. هاشتاج "كلب شارع الأهرام" الأعلى تداولاً على تويتر

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القبض على المتهمين فى واقعة تعذيب "كلب" بشبرا الخيمة

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