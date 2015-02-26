مدرب ليفركوزن: الفوز على أتليتكو خطوة أولى نحو الحلم

(إفي): أكد روجر شميدت مدرب باير ليفركوزن الألماني أن فوز فريقه على ضيفه أتليتكو مدريد الإسباني (1-0) يمثل "خطوة أولى" نحو تحقيق "حلم" التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح شميدت في تصريحات لموقع الويفا "دافعنا بشكل جيد، لعبنا بروح قتالية، وهاجمنا بشكل مباشر، إنني راض تماما عن الأداء".

وتابع "نعرف أن أتليتكو خصم قوي وصعب للغاية، إنني سعيد بما قدمناه وبتسجيلنا هدف، وبحفاظنا على الشباك نظيفة، قمنا بإحتواء مهاجميهم ماندزوكيتش وجريزمان وتوريس، حققنا أهدافنا ولعبنا بنضج".

وعن رؤيته لمباراة الإياب في مدريد، تحدث "الجمهور سيسعى للضغط علينا هناك، المواجهة لم تحسم وتظل حظوظ التأهل متساوية".

وفيما يتعلق بغياب الثنائي دييجو جودين وتياجو مينديش عن الأتلتي في الإياب، شدد شميدت "لا أعتقد أن هذا سيضعف أتليتكو".