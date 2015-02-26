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مورينيو يهاجم مدربي إنجلترا وإسبانيا في كأس العالم

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مورينيو يهاجم مدربي إنجلترا وإسبانيا في كأس العالم مورينيو يهاجم مدربي إنجلترا وإسبانيا في كأس العالم

انتقد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي روي هودجسون مدرب منتخب إنجلترا وسياسته في كأس العالم 2014.

منتخب إنجلترا ودع مونديال البرازيل من مرحلة المجموعات، ورغم ذلك استمر هودجسون مدربا لفريق الثلاثة أسود.

وقال مورينيو في حوار تلفزيوني، إن هودجسون يقوم بتبديلات، لكنه لا يغير شيئا.

وأوضح البرتغالي "حين كان منتخب إنجلترا متأخرا بهدف أمام أوروجواي، وجدت هودجسون يسحب مهاجما ويدفع بأخر في المركز نفسه، لاعب وسط بلاعب وسط وهكذا".

وأردف "لم أشاهد في تغييرات هودجسون تغييرا خططيا حقيقيا في طريقة لعب إنجلترا.. المثير أن الفريق كان مطالبا بالفوز وإلا سيودع المونديال!".

ماذا لو كان مورينيو مدربا لإنجلترا في تلك اللحظة، يقول البرتغالي: "كنت سأسحب مدافعا وأدفع بمهاجم، كنت سألعب بـ3 فقط في الخط الخلفي لزيادة الكثافة في الأمام".

إسبانيا

بالمنطق نفسه هاجم جوزيه مورينيو مدرب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي، والذي أيضا ودع المونديال من الدور الأول.

وصرح مورينيو "تجد إسبانيا مغلوبة، ثم يقوم ديل بوسكي باستبدال دييجو كوستا ويدفع بفرناندو توريس، لماذا لا تلعب بهما سويا؟ ألا تبحث عن الفوز؟".

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