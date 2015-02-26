قصة إنجاز – نجوم ريال مدريد يحكون: عن اسطورة ' لن تفوزوا إلا في تلفاز أبيض وأسود '

"لقد كان هدفا رائعا من زيدان.. وعندما تتواجد في تلك اللحظة إلى جواره وهو يسجل، فهذا شرف استثنائي ".. نعم هو ذلك الهدف الذي فاز به فريق النجوم لريال مدريد بلقب الأبطال عام 2002.

إيفان كامبو"في اليوم السابق للنهائي، زيدان تدرب على هذه الحركة بكلتا القدمين"..

فيسينتي ديل بوسكي"هزمنا الجيل الأعظم في تاريخ مانشستر يونايتد"..

ستيف ماكمانمان "بعد الفوز على برشلونة، لاعبو ريال مدريد الإسبان كانوا في فرحة هستيرية"..

إيتور كارانكا "الكل كان يقول إن ريال مدريد، لا يفوز إلا في تلفاز أبيض وأسود.. ولهذا كنت سعيدا باللقب".

ببساطة، إنه نادي القرن..ريال مدريد

والذي عاد للتتويج الأوروبي مرة أخرى بعد غياب 32 سنة.. وبوجود أفضل لاعبي كرة القدم على وجه الأرض في العاصمة الإسبانية، حقق ريال مدريد لقب الأبطال ثلاث مرات خلال أربع سنوات.

يقدم FilGoal.com لزواره سلسلة حلقات تستعرض قصص الإنجازات التاريخية التي حققتها مختلف الفرق على مستوى العالم في أزمنة مختلفة.

وبعد قصة الثلاثية التي حققها مانشستر يونايتد عام 1999، يحين موعدنا الآن مع نادي القرن، ريال مدريد، والذي استعاد زعامته الأوروبية مرة أخرى مع نهاية القرن العشرين.

نسترجع ذكريات تلك الحقبة التاريخية لريال مدريد مع أبطاله السابقين، من خلال فيلم وثائقي تم تسجيله بواسطة شركة "بيتش إنترناشيونال".

"ريال مدريد كان يفوز فقط في التلفاز الأبيض والأسود"

فابيو كابيللو مدرب الفريق تم استبداله بالألماني يوب هاينكس صيف عام 1997.. وأضاف الأخير فقط المهاجم فيرناندو مورينتيس إلى قائمة مدججة بالنجوم أمثال بيادج مياتوفيتش، دافور سوكر، روبرتو كارلوس وكلارنس سيدورف.

يقول فيرناندو مورينتس"هاينكس مدرب استثنائي.. قدمت إلى النادي معه، كان جاد جدا..مسؤولا جدا..يبذل الكثير من العمل مع الفريق..علاقتي به كانت ممتازة".

ولكن لم يستطع هاينكس السيطرة على كثرة النجوم بالفريق، لذا عانى ريال مدريد معه في مسابقة الدوري.. ولكنه توهج أوروبيا.

وفي نصف نهائي دوري الأبطال عام 1998 وقع الفريق أمام حامل لقب البطولة، نادي بروسيا دورتموند الألماني.. واستطاع ريال مدريد الفوز 2-0 في إسبانيا وتعادل سلبيا في لقاء العودة.

"أن تواجه ديل بييرو وإنزاجي وزيدان متعة.. وأن تفوز عليهم أمر أخر"

بعد 32 سنة، فاز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال السابع في تاريخه بهدف سجله اليوغوسلافي مياتوفتيش في مرمى يوفنتوس.

يحكي راؤول"لعبنا ضد أحد أفضل الفرق، نادي يوفنتوس..كان يملك لاعبين عالميين مثل زين الدين زيدان، أليساندرو دل بييرو وفيليبو إنزاجي".

ويقول مورينتس: "يوفنتوس بدأ بمنتهى القوة.. بدأنا في تضييق الخناق على زيدان، الذي كان أفضل لاعب بالفريق.. وبعدها حالفنا الحظ لنسجل هدفا عن طريق مياتوفيتش..بعدها كنا نعد الثواني حتى نضع أيدينا على الكأس".

ويحكي إيتور كارانكا "الكثير كان ينتقد ريال مدريد لأنه حقق البطولة فقط أيام الأبيض والأسود، لهذا عندما عدنا لمدريد كانت الفرحة كبيرة جدا".

"الفوز على أعظم جيل في مانشستر يونايتد"

أقيل هاينكس من تدريب الفريق بعد تحقيق اللقب الأوروبي بأشهر قليلة..وفشل من بعده مدربان آخران مع ريال مدريد هما جوس هيدينك الهولندي وجون توشاك الويلزي..إلى أن تولى قيادة النادي فيسينتي ديل بوسكي في نوفمبر 1999.

وانضم للفريق لاعبين جدد هم ستيف ماكمانمان، ميشيل سالجادو، إيفان هيليجيرا، نيكولاس أنيلكا، جوتي.. أخذوا مكان نجوم النادي السابقين الذين حققوا الكأس السابعة في دوري الأبطال.

ويقول ماكمانمان: "مدريد هو مدريد، النادي الأكثر نجاحا في العالم.. لذا سيكون الضغط كبيرا جدا على المدرب.. أولا لأن الفريق لابد أن يقدم كرة قدم ممتعة، وثانيا لابد لريال مدريد أن يفوز دائما".

ويحكي ديل بوسكي: "لم يتحسن الفريق مباشرة بعد أن توليت تدريبه.. لم نحقق نتائجا جيدة في الدوري.. ولكن لعبنا جيدا في دوري الأبطال".

وقع ريال مدريد حينها في طريق حامل لقب البطولة الأوروبية، فريق مانشستر يونايتد بدور الـ8.

ونجح الثنائي راؤول وفرناندو ريدوندو في قيادة الفريق الملكي للفوز 3-2 على ملعب أولد ترافورد بعد التعادل 0-0 في إسبانيا.

يقول ديل بوسكي: "لقد هزمنا الجيل الأعظم في تاريخ يونايتد.. بوجود ريان جيجز، أندي كول وديفيد بيكام".

ويحكي مورينتيس "إذا سألت أي مشجع مدريدي عن هذه المباراة، سيقول لك إنها كانت ليلة ساحرة بالنسبة له".

ريال مدريد أطاح بعد ذلك ببايرن ميونيخ في نصف النهائي من أجل مواجهة فالنسيا في المباراة النهائية.. العاصمة الفرنسية باريس تحولت إلى مدينة إسبانية خالصة يومها.

وفي أول مباراة نهائية في تاريخ البطولة بين ناديين من البلد نفسه، فاز ريال مدريد 3-0 واقتنص الكأس الثامنة..

يقول ديل بوسكي:"فالنسيا كان المرشح للفوز في تلك المباراة.. أطاحوا ببرشلونة في نصف النهائي.. ولكن لم نعطهم أي فرصة للعب منذ البداية.. لأن في هذا اليوم كنا نحن الفريق الأفضل".

ويحكي مورينتيس "اعتقدنا أن المواجهة ستكون صعبة جدا أمام فالنسيا.. ولكن حقيقة الأمر المباراة كانت أسهل مما توقعنا".

"كانت الفرحة هستيرية بين اللاعبين الإسبان"

مباشرة بعد اللقب الأوروبي الثامن، تعاقد الرئيس الجديد فلورنتينو بيريز مع النجم البرتغالي لويس فيجو من المنافس الأبدي لريال مدريد، فريق برشلونة. .وانضم أيضا كلود ماكيليلي للنادي من أجل إضافة مزيد من القوة لوسط الميدان. .ريال مدريد حقق الدوري وقتها موسم 2000-2001 بفارق 17 نقطة عن برشلونة..

وفي صيف 2001، بيريز أهدى جمهور ريال مدريد هدية جديدة..الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان..

ولكن مع تكرار إصابات زيدان منذ قدومه للفريق، تباينت نتائج ريال مدريد.. وأنهى الدوري وقتها في المركز الثالث.. ولكن كالعادة أبدع الفريق على المستوى الأوروبي..

في مباراة دور الـ8 أمام بايرن، قلب ريال مدريد النتيجة على الفريق البافاري، إذ فاز 2-0 على ملعبه بعد خسارة مباراة الذهاب 2-1.

وجاءت مباراة نصف النهائي.. الخصم هو برشلونة..

على ملعب كامب نو، حان وقت زيدان من أجل الإبداع..سجل الهدف الأول وأضاف ماكمانمان الهدف الثاني لريال مدريد.

يحكي ماكمانمان"بعد المباراة في غرفة الملابس، لاعبو ريال مدريد الإسبان كانوا في فرحة هستيرية بالفوز على برشلونة!".

وفي مباراة العودة تأكد تأهل الملكي للمباراة النهائية بقذيفة رائعة أطلقها راؤول في شباك برشلونة.. تعادل بعدها النادي الكاتالوني لتنتهي المباراة 1-1.

"كنا نعاني، حتى جاء هدف زيدان"

ملعب هامدين بارك في مدينة جلاسجو الإسكتلاندية، كان مسرحا مثاليا لريال مدريد من أجل خوض نهائي البطولة..

فلقد شهد الملعب الفوز التاريخي لريال مدريد 7-3 على إينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي المسابقة عام 1960.

وبلوحة فنية فائقة الجمال من زيدان، سجل الهدف الثاني..والذي فاز به ريال مدريد 2-1 وحقق لقبه التاسع.

يحكي راؤول"كانت مباراة نهائية صعبة جدا، وكنا في أمس الحاجة للفوز..ليفركوزن جعلنا نعاني..كانت مباراة صعبة حقا".

وتابع "أتيحت لهم العديد من الفرص..تقدمنا ثم عدلوا النتيجة..ثم جاء ذلك الهدف الرائع من زيدان".

"لقد كان هدفا رائعا.. وعندما تتواجد في لحظة تسجيله، فهذا أمر استثنائي..أعتقد أن كل عاشق لكرة القدم أحب هذا الهدف، ليس فقط مشجعي ريال مدريد".

ويقول سانتياجو سولاري:"بلا أدنى شك، هذا الهدف هو أجمل ما سجل في تاريخ دوري الأبطال..وفزنا عن طريقه باللقب".

ويحكي إيفان كامبو"في اليوم السابق للمباراة، زيدان تدرب على هذه الحركة بكلتا القدمين..وتكرر الأمر في المباراة النهائية!".

الظاهرة

في الموسم التالي، انتقل البرازيلي رونالدو للفريق بعد أداء مذهل في كأس العالم.. ونجح في إضافة قدرات هجومية أخرى للنادي الملكي..فاز على إثرها ريال مدريد بالدوري موسم 2002-2003.

ريال مدريد بعدها رحل عنه كل من كلود ماكيليلي، فيرناندو إييرو القائد والعديد من اللاعبين الآخرين.. إلى جانب إقالة الرئيس بيريز للمدرب فيسينتي ديل بوسكي..

وكانت النتيجة عدم فوز ريال مدريد بأي بطولة على مدار 4 سنوات..

في تلك الحقبة من التاريخ، فاز ريال مدريد بثلاث بطولات أوروبية وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني خلال 7 سنوات..والتي أكدت وجود النادي دائما في مقدمة فرق كرة القدم على مستوى العالم.

ديفيد بيكام كان أخر النجوم قدوما لمدريد، في نفس الوقت الذي رحل فيه العديد من اللاعبين عن النادي..

قائمة الفريق لم تكن متوازنة..وعندما رحل ديل بوسكي، عانى ريال مدريد كثيرا من بعده..

وعلى الرغم من تباين الآراء حول حجم النجاح الذي حققه فريق "الجالاكتيكوس" لريال مدريد، لا يختلف أحد أن تلك الحقبة للنادي الملكي شهدت واحدا من أعظم وأجمل الفرق في تاريخ كرة القدم..