بعد صاعقة موناكو - 8 نتائج محبطة لأرسنال في العقد الأخير

خسارة ثقيلة جديدة تكبدها المدفعجية بالهزيمة على ملعبهم وأمام جماهيرهم من موناكو بثلاثية مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

أرسنال ظن أن القرعة خدمته بمواجهة موناكو في دور الـ16 لكن الفريق الفرنسي باغته على ملعب الإمارات.

الهزيمة من موناكو ليست النتيجة المحبطة الأولى لأرسنال خلال السنوات الأخيرة، فسبق وأن قدم الفريق خلال العقد الأخير نتائج أسوأ بكثير.

1 - يونايتد 8-2 أرسنال (2011-2012)

يعتبرها الكثيرون هي النتيجة الأسوأ في تاريخ أرسنال بالدوري الإنجليزي وبالتأكيد هي الأسوأ بتاريخ أرسين فينجر كمدرب، رجال أليكس فيرجسون ضربوا قواعد المدفعجية بـ8 أهداف مقابل هدفين فقط.

فينجر بعد تلك المباراة قرر بشكل مفاجئ تغيير سياسته وتعاقد مع أكثر من لاعب لتدعيم الدفاع وخط الوسط كان أبرزهم ميرتساكر ومايكل أرتيتا.

2 - يونايتد 6-1 أرسنال (2000-2001)

نتيجة محبطة حققها رجال فيرجسون أيضا لكن أمام جيل رائع من اللاعبين لأرسنال يقودهم تييري هنري الذي سجل هدف الافتتاح قبل أن يرد مانشستر يونايتد بـ6 أهداف عن طريق دوايت يورك (هاتريك) وشيرنجام وروي كين وسولسكاير.

3 - أرسنال 4-4 توتنام (2008-2009)

ربما ليست هزيمة لكن بالتأكيد لم يقض عشاق أرسنال هذه الليلة مثل الليالي التي تعادل فيها أرسنال.. المدفعجية يتقدمون على خصمهم 4-2 حتى الدقائق الأخيرة ليسجل توتنام هدفين في الوقت الضائع ويعدل النتيجة.

4 - تشيلسي 6-0 أرسنال (2013-2014)

ربما الهزيمة الثقيلة تضاعف حزنها لأنها جاءت أمام جار أرسنال فريق تشيلسي الذي يقوده جوزيه مورينيو عدو أرسين فينجر منذ 2004.

6 أهداف استقبلتها شباك أرسنال من صامويل إيتو وشورلي وأزار وأوسكا وأخيرا محمد صلاح.

5 - نيوكاسل 4-4 أرسنال (2010-2011)

ما إمكانية أن تكون فريقا كبيرا وتتقدم بأربعة أهداف نظيفة ثم يسكن شباكك 4 أهداف من فريق بوسط الجدول؟ هذا ما حدث لأرسنال مع نيوكاسل في واحدة من أسوأ مباريات المدفعجية.

6- أرسنال 1-2 برمنجام (كارلنج 2011)

فرصة لكسر النحس والعودة لمنصات التتويج بعد غياب 6 سنوات عبر نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وستواجه برمنجام الذي هبط في نهاية الموسم، لكن خطأ ساذج مشترك بين كوسيلني وتشيزني في الدقائق الأخيرة يمنح أوبافيمي مارتينز إهداء اللقب لبرمنجام.

7- ليفربول 5-1 أرسنال (2013-2014)

20 دقيقة من نار قدمها ليفربول في بداية مباراته مع أرسنال انتهت بدخول 4 أهداف لشباك المدفعجية قبل أن تتحول المباراة لفاصل استعراضي من الحمر أمام انهيار أرسنال لتنتهي بخماسية مقابل هدف.

8 - برادفورد 1-1 أرسنال (3-2 بركلات الترجيح)

الخروج من كأس رابطة المحترفين أمام نادي بالدرجة الثالثة بالتأكيد هي واحدة من أكثر النتائج المحبطة في تاريخ أرسنال.