أبرز تصريحات إبرا - كيف رد على خدعة صحفية.. وهدية خاصة لزوجته

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجدل مرة أخرى بعد إحراجه لصحفيا سأله عن علاقته بإدينسون كافاني زميله بالفريق، ليطلق تصريحا جديدا يثير الدهشة بالقول"هل تفهم أكثر مني في الكرة؟"، قبل أن يواصل حديثه للصحفي قائلا:" لماذا تحمل كاميرا؟، هل لا تملكون ميزانية جيدة!".

يستعرض FilGoal.com أغرب وأبرز التصريحات التي أطلقها من قبل لاعب باريس سان جيرمان.

صحفي هولندي يسأله"هل ممكن أن تصف لنا من هو زلاتان؟"، فأجاب"لم أسمع هذا السؤال من قبل، أعتقد أنك الوحيد الذي لا يعرفه".

صحفي آخر سأله "ماذا ستجلب لزوجتك في عيد ميلادها."، فأجاب"لا شيء، لديها زلاتان".

عندما ذهب لأرسنال وطلب منه المدرب أن يتدرب حتى يتسنى له الحكم عليه، قال:"زلاتان لا يخضع للاختبار".

بعد خروج السويد من تصفيات مونديال 2014، سأله صحفي"هل ستذهب للبطولة كمشجع؟"، فأجاب"كأس العالم بدوني لا شيء".

عندما ذهب إلى فرنسا من أجل الانضمام لباريس سان جيرمان وبدأ البحث عن مكان للإقامة قال:"نبحث عن شقة، وإن لم نجد شيئا، ربما أشتري فندقا".

في برشلونة سألته صحفية عن ميوله الجنسية وإذا كان مثليا أم لا.. فأجاب "بإمكانك القدوم إلى منزلي واجلبي معكي أختك ولنرى".

عندما سأل عن المدربين الذين تعامل معهم، قال: "مورينيو هو النقيض لجوارديولا، إذا أنار مورينيو الغرفة، جوارديولا سيسدل الستائر".

عندما واجه مدافع ليفربول ستيفان هينشوز، قال:"ذهبت لليسار فجاء معي، ثم ذهبت لليمين فجاء معي، ثم ذهبت لليسار مرة أخرى فوجدته ذهب ليشتري هوت دوج".

سأله صحفي "هل تلعب بأسلوب سويدي أم يوغوسلافي؟"، فأجاب "ألعب بأسلوب زلاتان".

عن شائعة جلبه لسيارة بورش، قال:"بالتأكيد لا، لقد طلبت طائرة، إنها أسرع بكثير".

سأله صحفي"هل ممكن أن يخسر أياكس تسع نقاط في تسع مباريات؟"، فأجاب"وفقا لمعلوماتي الحسابية، من الممكن أن تخسر تسع نقاط في ثلاث مباريات فقط".

عندما انتقده اللاعب النرويجي جون كارو، بالقول إن انتقالاته تافهة وغير مبررة، قال:"ما يفعله كارو بالكرة، أستطيع فعله ببرتقالة".