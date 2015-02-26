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تشكيل لجنة لوضع خطة عمل مركز الصناعات الدوائية بمدينة الأبحاث ببرج العرب

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تشكيل لجنة لوضع خطة عمل مركز الصناعات الدوائية بمدينة الأبحاث ببرج العرب تشكيل لجنة لوضع خطة عمل مركز الصناعات الدوائية بمدينة الأبحاث ببرج العرب
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، على تشكيل لجنة محلية ودولية لوضع أهداف واستراتيجية وخطة عمل مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بمدينة الأبحاث العلمية، و تجديد التعاقد مع د. رسمى طلعت كأستاذ من فئة العلماء الممتازين بمركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة لمدة عام ثالث للاستفادة من خبراته الواسعة فى هذا المركز.

وأوضح أ.د. عصام خميس مدير المدينة أن المركز سيقوم بإجراء الدراسات قبل الإكلينيكية وقياس الإتاحة الحيوية للأدوية، حيث أنه مجهز بأحدث الأجهزة وبشراكة فنية مع خبرات "مصرية – عالمية" مما سيساعد على وضع أسم مدرسة البحث العلمى المصرية بعالم الدواء فى مستوى دولى مرموق، مضيفاً أنه تم تصميم المركز لخدمة البحوث والتحاليل الحيوية الدقيقة فى مجال الأدوية، وتابع: "يقوم المركز بإتمام البحوث الخاصة بفاعلية و سمية و الآيض الخاص بالمركبات الدوائية الجديدة قيد التطوير".

وأوضح أن المركز يهدف إلى إجراء التحاليل الحيوية الدقيقة المطلوبة فى الدراسات الإكلينيكية والتشخيص المعملى الدقيق بجانب الدراسات الحيوية فى مجال البيئة، مما يساعد فى بحوث وتطوير الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركات الأدوية المصرية والعالمية من أجل تطوير منتجات جديدة بمعايير دولية.

وأشار إلى أن المركز سيقوم بإجراء تحليل للهرمونات والمياه والأدوية والمخدرات وعينات الدم للاعبين المشتركين فى الألعاب الأولمبية، مؤكداً أنه يحتوى على بيت لحيوانات التجارب الخالية من الجراثيم ووحدة تعقيم للتخلص الآمن من النفايات الحيوية بجانب معمل لتحليل الأنسجة ومعمل لدراسة فاعلية المركبات الدوائية معملياً.

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