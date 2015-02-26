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لبنان تشارك فى بطولة الإسكندرية الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين

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لبنان تشارك فى بطولة الإسكندرية الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين لبنان تشارك فى بطولة الإسكندرية الدولية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين
يشارك فريق الإعلاميين والصحفيين اللبنانيين فى بطولة الإسكندرية الدولية الثانية لكرة القدم، فى الفترة من 1 – 5 مارس 2015، تحت رعاية مؤسسة بلاك أن وايت للإنتاج الإعلامى ببيروت.

من جانبه أكد إيلى شلهوب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلاك اند وايت، أن مشاركة الفريق اللبنانى بالبطولة تأتى تأكيدًا لدعم لبنان لمصر فى كافة المحافل الإقليمية الدولية التى تقوم بتنظيمها لدعم الاستقرار وتشجيع السياحة بالمنطقة.

وأعرب شهاب الإدريسى، رئيس بعثة منتخب لبنان المشارك فى البطولة، عن سعادته بتلك المشاركة، لاسيما أن البطولة تقوم مكتبة الإسكندرية بتنظيمها تحت رعاية ودعم الاتحاد المصرى لكرة القدم بالإسكندرية، وحرصًا من مؤسسته على المشاركة فى مثل تلك الفعاليات الدولية التى تمتزج فيها الرياضة بالإعلام والثقافة.

وتأتى تلك الخطوة فى إطار تشجيع السياحة فى ، خاصة أن المشاركين فى البطولة من رموز الإعلام والصحافة فى كبرى الصحف ووكالات الأنباء العالمية والقنوات الفضائية فى أوروبا ومصر والوطن العربى، وأن نجاح البطولة الأولى بالإسكندرية شجع على ضرورة إقامتها فى نسخها الثانية هذا العام.

وكان عامر حسين رئيس البطولة، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس فرع الإسكندرية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قد أعلن انطلاق بطولة الإسكندرية الدولية الثانية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين 2015، بمشاركة منتخبات من اتحادات الصحفيين والإعلاميين فى عدة دول أوروبية وعربية، وهى البطولة الأولى من نوعها التى تقام فى مصر على مدار عامين متتاليين بالإسكندرية وخروجها بشكل استثنائى من القارة الأوروبية وتنظيمها فى مصر.

ويستضيف نادى سبورتنج فعاليات "بطولة الإسكندرية الدولية الثانية لكرة القدم للصحفيين والإعلاميين" فى الفترة من 1 – 5 مارس 2015، على ملعب عزيز فهمى بنادى سبورتنج بالإسكندرية.

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مصر 365

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