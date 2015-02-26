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مدير أمن أسوان يشيع جثمان ضابط لقى مصرعه بالخطأ على يد زميله

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مدير أمن أسوان يشيع جثمان ضابط لقى مصرعه بالخطأ على يد زميله مدير أمن أسوان يشيع جثمان ضابط لقى مصرعه بالخطأ على يد زميله
شيع اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، وعدد من قيادات المديرية، اليوم الخميس، جثمان ضابط شرطة بإدارة قوات الأمن بعد أن لقى مصرعه برصاصة طائشة خرجت من سلاح زميله أثناء استعدادهما للخروج للخدمة.

وتقدم اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، ووالد الفقيد، المشيعين أمام مشرحة أسوان العمومية، بعد خروج الجثمان مغطى بعلم ، إلى مثواه الأخير بمركز مطاى محافظة المنيا، حيث محل إقامة أسرته.

وتجرى نيابة أسوان، بإشراف أحمد قناوى مدير نيابة قسم أسوان، التحقيق فى واقعة مقتل الملازم أول "أحمد شعبان محمد على" 24 سنة، ضابط بإدارة قوات الأمن بمنطقة الشلال، أثناء تجهيزهما وزميله للخروج فى خدمة بمنطقة العلاقى بمدينة أسوان، خرجت رصاصة طائشة من سلاح زميله الميرى استقرت فى رقبته وأودت بحياته فى الحال.

وحاول زملائه سرعة إسعافه من خلال نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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مصر 365

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