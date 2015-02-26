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دورة للإسعافات الأولية والتثقيف الصحى بجامعة أسيوط

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دورة للإسعافات الأولية والتثقيف الصحى بجامعة أسيوط دورة للإسعافات الأولية والتثقيف الصحى بجامعة أسيوط
نظمت كلية الحاسبات والمعلومات دورة بعنوان "الإسعافات الأولية والتثقيف الصحى"، بمشاركة كليات الحقوق والطب والصيدلة والعلوم والتربية والآداب والتربية النوعية والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والحاسبات والمعلومات، تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل أبو المجد سويسى عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

من جانبه أكد الدكتور عادل أبو المجد سويسى، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، فى تصريحات صحفية، أن الدورة تهدف إلى التعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها فى تقديم عناية طبية فورية ومؤقتة لمصاب أو مريض، لمحاولة الوصول به إلى أفضل وضع صحى ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة حتى توفير المساعدة الطبية الكاملة، كما تم إلقاء الضوء على تاريخ الإسعافات الأولية حيث ظهر هذا المفهوم لأول مرة فى أوروبا فى القرن الحادى عشر للميلاد خلال الحملات الصليبية.

وأضاف "سويسى" أن الدورة خلصت إلى أن الأهداف الأساسية للإسعاف الأولى تتلخص فى ثلاث نقاط، هى المحافظة على الحياة، وقف حدوث الأذى أو الضرر، وتعزيز الشفاء من خلال توفير العلاج الأولى للإصابة، كما أوصت الدورة بالاحتفاظ بصيدلية صغيرة للإسعافات الأولية فى المنزل أو السيارة أو مكان العمل وسردت مجموعة كبيرة من الأدوات الأساسية التى يجب أن تكون فى حقيبة الإسعاف، وأيضا مجموعة من الإرشادات العامة قبل الشروع فى عملية الإنقاذ، مثل طلب المساعدة الطبية العاجلة وإبعاد المصابين من مكان الخطر والبدء بإسعاف الحالات الأشد خطرا والاستمرار فى الإسعاف حتى وصول المساعدة الطبية وعدم نقل المصاب من مكانه إذا كان هناك احتمال لوجود كسور فى العمود الفقرى أو القفص الصدرى إلا للضرورة القصوى.

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مصر 365