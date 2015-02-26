"الهيئة الهندسية": تكريك 20 كيلو متر بمشروع قناة السويس الجديدة

أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، أن كراكات هيئة قناة السويس أنهت رفع 74 مليون متر مكعب من الرمال المحملة بالرمال بطول 20 كيلو متراً بالقناة الجديدة.

وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر صحفى بموقع الكيلو 67 بالقطاع الأوسط، أنه تم تعميق 20 كيلو مترا بمجرى القناة منها 14 كيلو مترا بالمسار الأساسى، و4 كيلو مترات فى تفريعات الاتصال، بالإضافة إلى 2كيلو متر فى تفريعة البلاح الغربية.

وتعمل 30 كراكة تابعة لهيئة قناة السويس وتحالف التحدى الذى تقوده شركة الجرافات البحرية الإماراتية، تعمل على تعميق وتوسيع التفريعات الغربية للمجرى الملاحى وتعميق مسار القناة الجديدة.