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قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يطالبون "المهندسين" بتعويض 3 ملايين جنيه

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قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يطالبون "المهندسين" بتعويض 3 ملايين جنيه قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يطالبون "المهندسين" بتعويض 3 ملايين جنيه
قرر قضاة مجلس الدولة رفع دعوى تعويض على كل من النقيب العام للمهندسين، ونقيب المهندسين بالإسكندرية، ومدير نادى المهندسين بالإسكندرية، لمطالبتهم بأشخاصهم وصفاتهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا لنادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية تعويضا قدره 3 ملايين جنيه عن الأضرار التى سببها مدير نادى المهندسين بالإسكندرية بتصرفه المدان جنائيا والذى حرم القضاة لمدة عام كامل من استغلال الأرض المخصصة لهم بكورنيش المدينة رغم دفع مقابل التخصيص للمحافظة .

وقال رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية المستشار حسنى السلامونى بأنه ستتم المطالبة بإلزام المذكورين بأشخاصهم وبصفاتهم بدفع التعويضات المطلوبة من أموالهم الخاصة، حتى لا تتحمل النقابة تبعات تصرفاتهم المخالفة للقانون، ولن تلزم النقابة بهذه التعويضات إلا فى حالة عدم وجود أموال لدى المذكورين لتقاضى التعويضات منها.

وأضاف أن القضاء الجنائى أسدل الستار على قضية تعدى نادى المهندسين بالإسكندرية على الأرض المخصصة لنادى قضاة مجلس الدولة، رغم تخفيف الحكم على مدير نادى المهندسين إلى الحبس شهر مع وقف التنفيذ، وهو ما يؤكد ثبوت إدانة المذكور جنائيا على أفعاله بإتلاف ممتلكات النادى وبإزالة السور الفاصل بين الأرض المخصصة لنادى قضاة مجلس الدولة ونادى أعضاء هيئة التدريس والصيادلة والمعتدى عليها أيضا من نادى المهندسين.

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مصر 365